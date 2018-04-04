Спевшего «Мурку» священника наказали

Спевшего «Мурку» священника «сослали» в Тирасполь

Архимандрит Венедикт (Цирковый), который исполнил «Мурку» в одном из московских храмов, должен покинуть пределы Московской епархии и отправиться в Тираспольскую епархию, заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков

«Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — написал Волков в своем Facebook.

Он отметил, что песню в трапезной одной из московских храмов исполнил архимандрит Венедикт (Цирковый). О его проступке доложили патриарху Кириллу.

В Сети был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку».