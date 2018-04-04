Спевшего «Мурку» священника наказали

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Спевшего «Мурку» священника «сослали» в Тирасполь 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Архимандрит Венедикт (Цирковый), который исполнил «Мурку» в одном из московских храмов, должен покинуть пределы Московской епархии и отправиться в Тираспольскую епархию, заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
>>Священника отчитали за "Мурку" в храме
«Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — написал Волков в своем Facebook.
Он отметил, что песню в трапезной одной из московских храмов исполнил архимандрит Венедикт (Цирковый). О его проступке доложили патриарху Кириллу.
Ранее в среду Волков заявил, что поступок священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, находится за гранью допустимого. В то же время депутат Виталий Милонов заступился за священника.
В Сети был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку».
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