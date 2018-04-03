В РПЦ прокомментировали захват храма на Украине

В РПЦ прокомментировали захват радикалами храма УПЦ Московского патриархата

Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровненской области Украины был захвачен сторонниками так называемого Киевского патриархата. Об этом заявил председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

«Минувшей ночью радикальные военизированные группировки, называющие себя сторонниками так называемого Киевского патриархата, совершили силовой захват храма Украинской православной церкви», — цитирует Легойду Интерфакс.

Он отметил, что захват произошёл после того, как православная община Успенского храма выиграла суд, добившись снятия ареста с храмового здания.

«Законное решение суда, в справедливости которого нет никаких сомнений, вызвало очередной всплеск иррациональной ненависти радикалов, которые совершили вооружённый захват церкви», — отметил представитель церкви.

Ранее сообщалось, что на Украине радикалы захватили храм УПЦ Московского патриархата

Также ФАН передавало, что в январе 2017 года в Одесской области неизвестные разграбили храм УПЦ МП и детскую амбулаторию.