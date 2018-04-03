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В РПЦ прокомментировали захват храма на Украине
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В РПЦ прокомментировали захват радикалами храма УПЦ Московского патриархата 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровненской области Украины был захвачен сторонниками так называемого Киевского патриархата. Об этом заявил председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Минувшей ночью радикальные военизированные группировки, называющие себя сторонниками так называемого Киевского патриархата, совершили силовой захват храма Украинской православной церкви», — цитирует Легойду Интерфакс.
Он отметил, что захват произошёл после того, как православная община Успенского храма выиграла суд, добившись снятия ареста с храмового здания.
«Законное решение суда, в справедливости которого нет никаких сомнений, вызвало очередной всплеск иррациональной ненависти радикалов, которые совершили вооружённый захват церкви», — отметил представитель церкви.
Ранее сообщалось, что на Украине радикалы захватили храм УПЦ Московского патриархата
Также ФАН передавало, что в январе 2017 года в Одесской области неизвестные разграбили храм УПЦ МП и детскую амбулаторию.
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