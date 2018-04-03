Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом

Писатель, автор книг о Дяде Федоре Эдуард Успенский заявил, что обратится в суд из-за выхода нового мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщает Russia Today.

«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать», — заявил Успенский.

По его словам, ситуацией сейчас занимаются юристы.

Второго марта «Союзмультфильм» анонсировал выход новых серий мультфильма «Простоквашино». Третьего апреля первый эпизод опубликовали в интернете. Сообщалось, что «Простоквашино» превратится в мультсериал с сезоном из 30 серий, которые будут выходить до 2020 года.

В новом мультфильме Дядя Фёдор повзрослел до девяти лет, в сериале появилась новая героиня — его сестра Вера Павловна. При этом в книгах Успенского родителей Дяди Федора зовут Дмитрий и Римма.

Успенский обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину , в котором пожаловался на киностудию. Он заявил, что авторы не передавали «никаких исключительных прав на свои произведения при создании „советских мультфильмов“.