Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом 

Писатель, автор книг о Дяде Федоре Эдуард Успенский заявил, что обратится в суд из-за выхода нового мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщает Russia Today.
«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать», — заявил Успенский.
По его словам, ситуацией сейчас занимаются юристы.
Второго марта «Союзмультфильм» анонсировал выход новых серий мультфильма «Простоквашино». Третьего апреля первый эпизод опубликовали в интернете. Сообщалось, что «Простоквашино» превратится в мультсериал с сезоном из 30 серий, которые будут выходить до 2020 года.
В новом мультфильме Дядя Фёдор повзрослел до девяти лет, в сериале появилась новая героиня — его сестра Вера Павловна. При этом в книгах Успенского родителей Дяди Федора зовут Дмитрий и Римма.
Успенский обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на киностудию. Он заявил, что авторы не передавали «никаких исключительных прав на свои произведения при создании „советских мультфильмов“.
Глава „Союзмультфильма“ Юлиана Слащева заявляла, что киностудия выплачивает авторское вознаграждение писателю и надеется наладить сотрудничество.