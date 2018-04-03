Успенский прокомментировал новую серию «Простоквашино»

Успенский прокомментировал выход новой серии «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский прокомментировал релиз первой серии нового «Простоквашино». Его слова во вторник, 3 апреля, передает RT.

«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута», — заявил литератор.

Студия «Союзмультфильм» опубликовала эпизод в сети ранее во вторник, его за первые несколько часов посмотрели более миллиона человек. В «Возвращении в Простоквашино» у Дяди Федора появляется младшая сестра Вера Павловна. Загадку ее странного отчества (ее отца зовут Дмитрий) в марте раскрыл директор кинокомпании.

По сюжету, в новых сериях герои начинают использовать современные технологии. Так, Шарик становится блогером, а почтальон Печкин рассказывает о возможности интернета при отправлении посылок.

Кот Матроскин, а также мальчик Дядя Федор и пес Шарик впервые появились в повести Успенского «Дядя Федор, пес и кот» в 1973 году. На основе этой повести сняли мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».