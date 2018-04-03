Ещё
В детском альбоме обнаружили матерное послание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев получил новую должность
Тулеев получил новую должность

В детском альбоме обнаружили матерное послание для взрослых 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Degonx5 / Pikabu
Пользователь Pikabu с ником Degonx5 рассказал, что нашел тайное послание для взрослых в детском альбоме с рисунками, которые нужно получать, соединяя цифры на бумаге.
Посетители портала не удивились: взрослые заявили, что регулярно находят недетский контент в предназначенных для детей развивающих товарах. «Знакомая решила купить детский блокнот, где есть задания для обводки, а там это», — пояснил Degonx5. Соединив все цифры на картинке, автор записи получил мем Fuck this shit.
Участники треда заметили, что контуры картинки действительно очень похожи на известный мем и для наглядности нашли его оригинал.
imgur.com
Автора публикации начали заваливать просьбами прислать для личного пользования копию обводилки.
Некоторые усомнились в том, что обводилка предназначена для малышей. В ответ на это Degonx5 пояснил, что альбом продавался в отделе для детей, рядом с раскрасками.
«Пф, у нас в книжном в отделе для детей были комиксы с расчлененкой и сексом, и блокноты с заданиями для взрослых», — пишет Dante.slin, отмечая, что в России до сих пор не изжит стереотип о том, что альбомы для рисования предназначены исключительно для детей. «Ну рисованное же, значит для детей жи!» — объяснил юзер логику продавцов, положивших обводилку в детский отдел.
В ноябре 2017 года взрослые заметили, что бабушка Льва Бонифация из детского мультика по внешним признаками напоминает мужчину, переодетого в женщину, и пришли к выводу, что персонаж — трансвестит.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей92
Киевский прокурор появился на телевидении голым81
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
В РФ передумали повышать пенсионный возраст114
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами102
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение