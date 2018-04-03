Соловьев отреагировал на маркировку в YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что маркировка его передачи в иностранном сегменте YouTube, находящегося в собственности Google, свидетельствуют о страхе перед российскими СМИ, сообщает ФАН.
Ранее видеоконтент ВГТРК в иностранном сегменте YouTube начали сопровождать с пометкой "ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством".
"Вот тебе и территория свободы. Либо правила едины для всех, либо давайте вести себя разумно. Тогда извольте ко всем применять такую же практику, давайте будем справедливы. Но, с другой стороны, это значит, что так они боятся. Что же им так страшно, даже удивительно", — заявил Соловьев.
Видео телеканала Russia Today также начали маркировать в иностранном сегменте YouTube сообщением "RT полностью или частично финансируется российским правительством".