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Соловьев отреагировал на маркировку в YouTube
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Соловьев прокомментировал маркировку его передачи в YouTube 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Россия-1»
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что маркировка его передачи в иностранном сегменте YouTube, находящегося в собственности Google, свидетельствуют о страхе перед российскими СМИ, сообщает ФАН.
Ранее видеоконтент ВГТРК в иностранном сегменте YouTube начали сопровождать с пометкой "ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством".
"Вот тебе и территория свободы. Либо правила едины для всех, либо давайте вести себя разумно. Тогда извольте ко всем применять такую же практику, давайте будем справедливы. Но, с другой стороны, это значит, что так они боятся. Что же им так страшно, даже удивительно", — заявил Соловьев.
Видео телеканала Russia Today также начали маркировать в иностранном сегменте YouTube сообщением "RT полностью или частично финансируется российским правительством".
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