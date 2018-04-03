В четверг в Кемеровскую область придет настоящая весна

Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе в Кузбассе.

На неделе погода в регионе резко изменится. Во вторник днем будет дуть юго-западный ветер, температура составит -3, +2°С, ночью -10, -15°С, при прояснениях до -20°С.

В среду в некоторых районах сохранятся осадки. Температура днем 0, -5°С, ночью до -9, -14°С, местами до -19°С. Днем юго-западный порывистый ветер, ночью сменит направление на южный.

В четверг ожидается резкое повышение температуры, также прекратятся осадки. Днем столбик термометра поднимется до +2, +7°С. Ночью не холоднее 0, -5°С. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В пятницу днем температура +6, +11°С, по югу до +16°С, ночью -1, +4°С. Также без осадков, ветер южный.

К выходным температура еще повысится. Могут вскрыться реки, поэтому жителям подтопляемых районов нужно быть предельно внимательными. В субботу днем потеплеет до +12, +17°С. В ночные часы столбик термометра останется в пределах +2°С. Осадков не ожидается. В воскресенье может потеплеть до +15, +20°С. Погода немного изменится, южный ветер перейдет в юго-западный, порывы до 14 м/с. В ночь на понедельник около нуля.