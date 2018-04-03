В Москве во вторник ожидается до 4°С

Москве во вторник, 3 апреля, ожидается до 4°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от 2 до 4°С. Днем облачно, местами небольшие осадки. Ветер западный, 8-13 м/c. Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере