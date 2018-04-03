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В Москве во вторник ожидается до 4°С
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В Москве во вторник ожидается до 4°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве во вторник, 3 апреля, ожидается до 4°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от 2 до 4°С.
Днем облачно, местами небольшие осадки. Ветер западный, 8-13 м/c.
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