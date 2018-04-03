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В РФ хотят создать новое министерство
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Совфеду предлагают создать Министерство по делам семьи 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальный родительский комитет выступил с предложением создать в России Министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. Соответствующая инициатива была направлена председателю Совета Федерации Валентине Матвеенко. Организация также выступила с предложением провести парламентские слушания по этой теме.
Как отмечается, Национальный родительский комитет уже разработал проект положения о соответствующем ведомстве (есть в распоряжении RT), в котором описаны его полномочия и функции.
В настоящее время вопросы семьи и демографии находятся в ведении разных ведомств.
По словам председателя организации Ирины Волынец, это создаёт помехи для реализации эффективной государственной политики в этом вопросе. Предполагается, что новая структура будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.
Кроме того, министерство должно создать систему подготовки специалистов отдела опеки и попечительства и минимизировать риски изъятия детей из семьи.
По её словам, вместо того, чтобы тратить средства на содержание ребёнка в детдоме, лучше помочь малоимущей семье, обеспечив её всем необходимым за счёт этих денег.
«Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку, прежде всего, кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства», — сказала она.
При этом Волынец добавила, что исключения составляют случаи, когда родители пьют или употребляют наркотики. Их лечением и социализацией также должно заниматься специальное министерство.
RT на русском: последние новости
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