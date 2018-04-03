Проблема очередей в детские сады в ДФО решена, заявили в Минвостокразвития

Проблема доступности детских садов решена для всех регионов Дальнего Востока, сообщил замглавы федерального Минвостокразвития Сергей Качаев

"На Дальнем Востоке решена проблема доступности детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет. Для обеспечения данной цели с 2013 года в макрорегионе были построены 185 детских садов", — сказал Качаев в на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока во вторник.

По его данным, за этот же период были построены 86 школ, что позволило обеспечить более чем 85% учащихся возможностью учиться в первую смену.