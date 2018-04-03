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Проблема очередей в детские сады в ДФО решена
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Проблема очередей в детские сады в ДФО решена, заявили в Минвостокразвития 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / dmitrimaruta
Проблема доступности детских садов решена для всех регионов Дальнего Востока, сообщил замглавы федерального Минвостокразвития Сергей Качаев.
"На Дальнем Востоке решена проблема доступности детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет. Для обеспечения данной цели с 2013 года в макрорегионе были построены 185 детских садов", — сказал Качаев в на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока во вторник.
По его данным, за этот же период были построены 86 школ, что позволило обеспечить более чем 85% учащихся возможностью учиться в первую смену.
Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.
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