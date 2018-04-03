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В РФ появится профстандарт для нянь
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«Известия»: профстандарт для нянь может вступить в РФ в силу в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Роман Канащук/ТАСС
Профессиональный стандарт для работников по уходу за детьми может вступить в силу уже в текущем году. Об этом газете "Известия" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Там ожидают, что стандарт, носящий рекомендательный характер, может быть принят в 2018 году. "Проект профстандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)" поступил в Минтруд России и в настоящее время находится на межведомственном согласовании", — пояснили изданию в ведомстве.
Как сообщил газете один из разработчиков норматива, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко, для соответствия профстандарту няням будет необходимо пройти образовательные курсы длительностью 144 часа. "Сейчас няней может быть абсолютно любой человек. В России сложилась такая практика, что работать с детьми идут все, кому не лень. А ведь к малышам нужен особый подход, для взаимодействия с ними — особый набор знаний", — сказал он, подчеркнув, что стандарт необходимо сделать обязательным.
Из соответствующего проекта приказа Минтруда, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что трудовые функции нянь делятся в зависимости от возраста ребенка: уход за детьми младенческого возраста (до года), раннего возраста (до трех лет), дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями и инвалидностью.
При поступлении на работу будет необходимо пройти медицинский осмотр, а также предоставить документы, свидетельствующие об отсутствии судимостей. Чтобы соответствовать стандарту, няни должны будут уметь оказывать первую помощь, в том числе детям с инвалидностью, проводить развивающие игры и упражнения, а также знать санитарные нормы, соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности.
Профстандарты применяются при разработке должностных инструкций, организации обучения и аттестации работников, а также установлении систем оплаты труда.
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