В РФ появится профстандарт для нянь

«Известия»: профстандарт для нянь может вступить в РФ в силу в 2018 году

Профессиональный стандарт для работников по уходу за детьми может вступить в силу уже в текущем году. Об этом газете "Известия" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Там ожидают, что стандарт, носящий рекомендательный характер, может быть принят в 2018 году. "Проект профстандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)" поступил в Минтруд России и в настоящее время находится на межведомственном согласовании", — пояснили изданию в ведомстве.

Как сообщил газете один из разработчиков норматива, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко , для соответствия профстандарту няням будет необходимо пройти образовательные курсы длительностью 144 часа. "Сейчас няней может быть абсолютно любой человек. В России сложилась такая практика, что работать с детьми идут все, кому не лень. А ведь к малышам нужен особый подход, для взаимодействия с ними — особый набор знаний", — сказал он, подчеркнув, что стандарт необходимо сделать обязательным.

Из соответствующего проекта приказа Минтруда, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что трудовые функции нянь делятся в зависимости от возраста ребенка: уход за детьми младенческого возраста (до года), раннего возраста (до трех лет), дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями и инвалидностью.

При поступлении на работу будет необходимо пройти медицинский осмотр, а также предоставить документы, свидетельствующие об отсутствии судимостей. Чтобы соответствовать стандарту, няни должны будут уметь оказывать первую помощь, в том числе детям с инвалидностью, проводить развивающие игры и упражнения, а также знать санитарные нормы, соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности.

Профстандарты применяются при разработке должностных инструкций, организации обучения и аттестации работников, а также установлении систем оплаты труда.