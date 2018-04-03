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В Уссурийске ввели особый режим
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В Уссурийске ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Особый противопожарный режим ввели со 2 апреля в Уссурийском городском округе из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает во вторник администрация Приморья.
"Соответствующую рекомендацию муниципалитету дал краевой департамент лесного хозяйства в связи с повышением пожарной опасности…. Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Приморье потушили пять лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском и Пограничном районах. Локализованы два пожара в Ханкайском районе.
Накануне департамент лесного хозяйства по ДФО сообщал, что в Приморье полыхало 13 лесных пожаров.
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