В Уссурийске ввели особый режим

В Уссурийске ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели со 2 апреля в Уссурийском городском округе из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает во вторник администрация Приморья.

"Соответствующую рекомендацию муниципалитету дал краевой департамент лесного хозяйства в связи с повышением пожарной опасности…. Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Приморье потушили пять лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском и Пограничном районах. Локализованы два пожара в Ханкайском районе.

Накануне департамент лесного хозяйства по ДФО сообщал, что в Приморье полыхало 13 лесных пожаров.