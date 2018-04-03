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Минувший март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века
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Минувший март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — Март текущего года стал самым холодным в Киеве с начала 21-го века. Об этом сегодня сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В обсерватории отметили, что температура воздуха в первый месяц весны была ниже климатической нормы на 2,6 градуса по Цельсию, при этом ее средний показатель составил -1,9 градуса.
Холоднее всего в Киеве было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до отметки -14,7 градуса по Цельсию, а теплее всего — 27 марта. В этот день максимальная температура воздуха достигла 9,3 градуса. —0—
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