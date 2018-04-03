Россиянам разрешили собирать валежник

Госдума дает право гражданам собирать валежник без оформления разрешения

Сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие "валежник", что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это, как отмечается в сопроводительных материалах, "дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. "Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", — заявлял Николаев.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.