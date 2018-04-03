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Россиянам разрешили собирать валежник
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Госдума дает право гражданам собирать валежник без оформления разрешения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, в соответствии с которым граждане получают право собирать в лесах валежник — сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения на это. Разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.
Сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие "валежник", что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это, как отмечается в сопроводительных материалах, "дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.
Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. "Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", — заявлял Николаев.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.
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