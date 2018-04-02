Врачи повысят квалификацию

Минздрав разработал законопроект о бесплатном повышении квалификации врачей

По его словам, в ходе ежегодной коллегии Минздрава, которая состоялась 30 марта, глава ведомства Вероника Скворцова рассказала о мерах, которые планируется принять в отношении врачей, непрофессионально выполняющих свою работу. Депутат пояснил, что в этом случае министр предлагает проводить внеочередную аккредитацию специалиста и рассматривать вопрос о допуске врача к профессиональной деятельности.

"При необходимости можно предоставить врачу возможность бесплатно получить повышение квалификации, после чего он сможет вернуться к работе. Минздрав уже разработал соответствующий законопроект. И мы в Госдуме будем его рассматривать. Вопрос очень сложный, но необходимый", — сказал Огуль.

Он добавил, что предъявление обществом повышенных требований к медикам вполне закономерно на сегодняшнем этапе развития науки и технологий, "поэтому и ориентироваться мы должны на запрос общества".