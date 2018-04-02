Врачи повысят квалификацию

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Минздрав разработал законопроект о бесплатном повышении квалификации врачей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Минздрав России разработал законопроект о праве врачей на бесплатное повышение квалификации, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").
По его словам, в ходе ежегодной коллегии Минздрава, которая состоялась 30 марта, глава ведомства Вероника Скворцова рассказала о мерах, которые планируется принять в отношении врачей, непрофессионально выполняющих свою работу. Депутат пояснил, что в этом случае министр предлагает проводить внеочередную аккредитацию специалиста и рассматривать вопрос о допуске врача к профессиональной деятельности.
"При необходимости можно предоставить врачу возможность бесплатно получить повышение квалификации, после чего он сможет вернуться к работе. Минздрав уже разработал соответствующий законопроект. И мы в Госдуме будем его рассматривать. Вопрос очень сложный, но необходимый", — сказал Огуль.
Он добавил, что предъявление обществом повышенных требований к медикам вполне закономерно на сегодняшнем этапе развития науки и технологий, "поэтому и ориентироваться мы должны на запрос общества".
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