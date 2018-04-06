«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Синоптики предупреждают об усилении ветра на территории столичного региона 7 апреля

Согласно прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями.

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погодных условий на 7 апреля из-за сильного ветра.

— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до 6-8 градусов по Цельсию в Москве , а в области — до 4-9 градусов выше ноля.