Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупреждают об усилении ветра на территории столичного региона 7 апреля 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Согласно прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями.
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погодных условий на 7 апреля из-за сильного ветра.
— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.
Согласно прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до 6-8 градусов по Цельсию в Москве, а в области — до 4-9 градусов выше ноля.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Вечерняя Москва: последние новости
Страстная седмица: что делать, чего не делать и как прожить эту неделю правильно Народную артистку России Наталью Попович похоронят на Ваганьковском кладбище Роспотребнадзор проверит сообщения о горящем шоколаде
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост69
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая258
Под Крымским мостом нашли античный клад14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение