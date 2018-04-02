Названы самые дешевые города РФ для путешествий

Названы самые дешевые города России для весенних путешествий

Российский сервис бронирования жилья выявил города, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.