Названы самые дешевые города РФ для путешествий

Российский сервис бронирования жилья выявил города, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
В топ-10 самых недорогих у туристов городов страны для весенних поездок входят: Тула, где 1,5 ночи в гостинице обойдутся всего в 1000 рублей, Красноярск (1100), Комсомольск-на-Амуре (1200 рублей за две ночи), Павловский Посад (1300), Петрозаводск (1400), Тюмень (1400), Астрахань (1500), Воронеж (1700). Замкнули десятку Волгоград (1800 рублей за две ночи) и Йошкар-Ола (1800 за одну ночь).