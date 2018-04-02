Весна где-то рядом? Синоптики рассказали, каким будет апрель на Ямале

Первый месяц календарной весны на Ямале оказался холоднее обычного. Средняя температура воздуха составила минус 16-22 градуса, что ниже нормы на 2-6 градусов.

Наиболее холодными выдались вторая и третьи декады марта, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

При этом в Салехарде в марте зарегистрированы сразу три рекорда. Во-первых, дважды в городе зафиксированы самые морозные за все время наблюдений дни. Так, 15 марта столбик термометра показал 40,7 градусов со знаком минус, предыдущий рекорд зафиксирован в 1958 году — минус 40,1. Второй раз это произошло 22 марта. В этот время столбик термометра показал минус 39,5 градусов, предыдущий абсолютный минимум этого дня зафиксирован в 1991 году — 38,5 со знаком минус.

Во-вторых, 7 марта в Салехарде за сутки выпало 11,6 миллиметров осадков. Предыдущий максимум отмечался в 1950 году — 5,2 миллиметров. К слову, снега было везде с лихвой, план небесная канцелярия перевыполнила на 65-140 процентов.

Что касается нынешней недели, то уже 4 и 5 апреля в регионе специалисты прогнозируют потепление, которое принесет циклон, идущий с запада. Температура воздуха днем составит 0… +5 градусов, исключение — восток региона — там столбик термометра покажет минус 3-8 градусов. Впечатление от весенней погоды подпортит ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

В целом апрель. как прогнозируют синоптики, будет слегка холоднее обычного. Средняя температура воздуха может составить минус 8-16 градусов, а это ниже нормы на 1-2 градуса.

— В первой и второй декадах ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 21-26 до минус 13-18, днем от минус 10-15 до минус 4-9 градусов. В третьей декаде колебания температуры ночью составят от минус 13-18 до минус 5-10, днем — от минус 4-9 до 0— плюс 5 градусов, — рассказала Наталья Чулева.