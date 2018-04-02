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Граждане ДНР и ЛНР могут попасть под миграционную амнистию
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В Госдуме предложили провести миграционную амнистию для граждан ДНР и ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники парламентских слушаний "О миграционной политике РФ на пространстве СНГ" предложили провести полную миграционную амнистию для граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщается в проекте рекомендаций мероприятия.
"С учётом продолжения военных действий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины для прибывших в Россию с данных территорий граждан Украины и лиц без гражданства (Правительству РФ рекомендуется) провести полную миграционную амнистию, установить льготный режим миграционного учёта (отмена правила "90/180") и разработать дополнительный перечень преференций на территории России", — говорится в документе.
Дополнительные преференции предлагается ввести при получении гражданства РФ, вида на жительства, регистрации, а также при устройстве на работу. Касательно последнего предлагается отказаться от практики выдачи патентов для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощённой схеме через службу занятости населения.
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