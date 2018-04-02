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Алиментщики рискуют стать бомжами
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Тысячи российских алиментщиков рискуют де-юре стать бомжами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч должников.
Эту цифру озвучил на пресс-конференции в понедельник глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По закону, семьи, от которых скрываются алиментщики, получили право через суд признавать их безвестно отсутствующими. Это будет возможно, если должника не смогли найти приставы, а со дня, когда были получены последние сведения о его местонахождении, прошел минимум год.
Кроме того, дети таких должников смогут получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами алиментщики лишатся регистрации по месту жительства, то есть, формально, будут признаны бомжами. Кроме того, отсутствие регистрации может создать проблемы при устройстве на работу.
По словам Аристова, сейчас "порядка 4 тысяч взыскателей по алиментам могут обратиться в суд за признанием должника безвестно отсутствующим".
"Не каждый должник захочет быть ущемлён в правах, не каждый захочет возмещать потом (государству) пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что люди, которые скрывают свои доходы, но могут платить, выйдут из тени и начнут выплачивать средства на содержание своих детей", — отметил Аристов.
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