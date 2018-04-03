В Самарской области температура воздуха будет около нормы, пройдут дожди

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» погода с 3 по 6 апреля в Самарской области ожидается без резких колебаний, среднесуточная температура воздуха около нормы, с середины недели пройдут небольшие дожди. Ночами температура воздуха будет опускаться до ноля и слабоотрицательных значений, днем — плюсовая.

Как сообщают синоптики на порталеpogoda-sv.ru, во вторник, 3 апреля, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без осадков, при юго-восточном ветре 8-13 м/с воздух прогреется до +2°C … +7°C.

В ночь на среду, 4 апреля, без осадков, температура воздуха от -3°C до +2°C. Днем небольшие дожди, температура воздуха +2°C … +7 °C. В течение суток облачно с прояснениями, неустойчивый слабый ветер.

В четверг, 5 апреля, ночью температура воздуха -3°C … +2°C, днем — +2°C … +7 °C, в течение суток местами небольшие осадки.