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В Самарской области температура воздуха будет около нормы, пройдут дожди
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В Самарской области температура воздуха будет около нормы, пройдут дожди 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» погода с 3 по 6 апреля в Самарской области ожидается без резких колебаний, среднесуточная температура воздуха около нормы, с середины недели пройдут небольшие дожди. Ночами температура воздуха будет опускаться до ноля и слабоотрицательных значений, днем — плюсовая.
Как сообщают синоптики на порталеpogoda-sv.ru, во вторник, 3 апреля, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без осадков, при юго-восточном ветре 8-13 м/с воздух прогреется до +2°C … +7°C.
В ночь на среду, 4 апреля, без осадков, температура воздуха от -3°C до +2°C. Днем небольшие дожди, температура воздуха +2°C … +7 °C. В течение суток облачно с прояснениями, неустойчивый слабый ветер.
В четверг, 5 апреля, ночью температура воздуха -3°C … +2°C, днем — +2°C … +7 °C, в течение суток местами небольшие осадки.
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