Ещё
Патриарх Кирилл рассказал о «крайностях» при причастии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Патриарх Кирилл в Чистый четверг рассказал о «крайностях» при причастии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великий четверг, когда Православная церковь вспоминает события Тайной вечери, в проповеди после Божественной литургии рассказал о том, что означает таинство причащения для христиан и как через участие в нем верующие "преодолевают пространство и время".
Во время Тайной вечери, на которой присутствовали Иисус Христос и его ближайшие ученики, было установлено одно из важнейших христианских таинств — таинство Евхаристии (от греческого "благодарение") — причащения Тела и Крови Христовых.
"Мы называем таинством Церкви такое действие, которое силой благодати Божией соделывает нас соучастниками тех событий, которые Господь Иисус Христос положил в основу будущим таинствам Церкви. Иногда, размышляя о святой Евхаристии, многие впадают в крайности и заблуждения, утверждая, что Евхаристия есть повторение Тайной вечери или ее продолжение. Никакого повторения и, тем более, никакого продолжения не происходит", — сказал патриарх в проповеди в храме Христа Спасителя.
Он пояснил, что, "силой Святого Духа совершая таинство Евхаристии, святая Церковь соучаствует в той самой Тайной вечери, когда сам Господь Иисус Христос благословил хлеб и вино, претворив их в истинное свое Тело и в истинную свою Кровь".
"Силой Святого Духа мы преодолеваем и пространство, и время, — потому что у Бога нет времени и пространства, — и становимся соучастниками Тайной вечери. И это особенно переживается в нынешний день — Великий четверг, когда мы вспоминаем — ментально вспоминаем — учреждение таинства святой Евхаристии. Через это таинство мы соприкасаемся с иным миром — "горним" миром", — отметил предстоятель.
Патриарх предостерег от того, чтобы причащение не становилось некой привычкой или обычаем: пришел в храм на службу — значит, причастился. По его словам, каждый верующий должен в меру сил готовить себя к участию в этом таинстве.
"Но если мы приходим за Божественную литургию не только, чтобы постоять и помолиться, — чего никогда не было в древней Церкви, поскольку приходящие на литургию всегда становились участниками святой Евхаристии, — если мы выработаем в себе такой благочестивый навык (необходимого приготовления — ред.), тогда жизнь наша изменится", — добавил первосвятитель.
"Церковь Христова, совершающая святую Евхаристию, обладает силой преображать человека и человеческое общество. Вот почему сменяются времена и эпохи, но самое великое свершение и дело, которое происходит под небесами, есть совершение святой Евхаристии, соединяющей Небо и землю, Божественное и человеческое, для того чтобы человек был способен оторваться от земли и приблизиться к Божественному миру", — заключил патриарх.
Согласно Евангелию, последнюю трапезу Господь совершил в Сионской горнице накануне своих страданий с ближайшими учениками. Христос благословил хлеб и чашу вина, сказав, что хлеб есть Тело Его, которое "за вас предается", а чаша — чаша Его Крови, проливаемой за людей во оставление грехов. После этого Спаситель сказал: "сие творите в Мое воспоминание".
По учению Церкви, Евхаристия находится в центре жизни христианина, посредством этого таинства верующие соединяются с Богом.
РИА Новости: последние новости
Роспотребнадзор проверит сообщения о шоколаде, который может загореться Умер известный фотограф Абрамочкин, снимавший Гагарина, Кастро и Горбачева Новая серия "Простоквашино" собрала более 18 млн просмотров в соцсетях
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге126
«Крым захватим танками»379
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи101
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством110
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение