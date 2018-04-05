Патриарх Кирилл рассказал о «крайностях» при причастии

Патриарх Кирилл в Чистый четверг рассказал о «крайностях» при причастии

Во время Тайной вечери, на которой присутствовали Иисус Христос и его ближайшие ученики, было установлено одно из важнейших христианских таинств — таинство Евхаристии (от греческого "благодарение") — причащения Тела и Крови Христовых.

"Мы называем таинством Церкви такое действие, которое силой благодати Божией соделывает нас соучастниками тех событий, которые Господь Иисус Христос положил в основу будущим таинствам Церкви. Иногда, размышляя о святой Евхаристии, многие впадают в крайности и заблуждения, утверждая, что Евхаристия есть повторение Тайной вечери или ее продолжение. Никакого повторения и, тем более, никакого продолжения не происходит", — сказал патриарх в проповеди в храме Христа Спасителя.

Он пояснил, что, "силой Святого Духа совершая таинство Евхаристии, святая Церковь соучаствует в той самой Тайной вечери, когда сам Господь Иисус Христос благословил хлеб и вино, претворив их в истинное свое Тело и в истинную свою Кровь".

"Силой Святого Духа мы преодолеваем и пространство, и время, — потому что у Бога нет времени и пространства, — и становимся соучастниками Тайной вечери. И это особенно переживается в нынешний день — Великий четверг, когда мы вспоминаем — ментально вспоминаем — учреждение таинства святой Евхаристии. Через это таинство мы соприкасаемся с иным миром — "горним" миром", — отметил предстоятель.

Патриарх предостерег от того, чтобы причащение не становилось некой привычкой или обычаем: пришел в храм на службу — значит, причастился. По его словам, каждый верующий должен в меру сил готовить себя к участию в этом таинстве.

"Но если мы приходим за Божественную литургию не только, чтобы постоять и помолиться, — чего никогда не было в древней Церкви, поскольку приходящие на литургию всегда становились участниками святой Евхаристии, — если мы выработаем в себе такой благочестивый навык (необходимого приготовления — ред.), тогда жизнь наша изменится", — добавил первосвятитель.

"Церковь Христова, совершающая святую Евхаристию, обладает силой преображать человека и человеческое общество. Вот почему сменяются времена и эпохи, но самое великое свершение и дело, которое происходит под небесами, есть совершение святой Евхаристии, соединяющей Небо и землю, Божественное и человеческое, для того чтобы человек был способен оторваться от земли и приблизиться к Божественному миру", — заключил патриарх.

Согласно Евангелию, последнюю трапезу Господь совершил в Сионской горнице накануне своих страданий с ближайшими учениками. Христос благословил хлеб и чашу вина, сказав, что хлеб есть Тело Его, которое "за вас предается", а чаша — чаша Его Крови, проливаемой за людей во оставление грехов. После этого Спаситель сказал: "сие творите в Мое воспоминание".

По учению Церкви, Евхаристия находится в центре жизни христианина, посредством этого таинства верующие соединяются с Богом.