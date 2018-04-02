В регионах появятся интерактивные школы волонтера

Интерактивные школы волонтера, в которых будут обучать руководителей волонтерских организаций, самих волонтеров и представителей органов власти технологиям работы с волонтерскими организациями, появятся в 2018 году во всех регионах России , сказал журналистам председатель Совета ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев

"В каждом регионе нашей страны будет создана интерактивная школа волонтера. Основной их задачей будет обучение руководителей волонтерских организаций, самих волонтеров и сотрудников государственных учреждений и органов власти технологиям работы с волонтерскими организациями", — сказал Метелев.

Он добавил, что обучение будет построено как курс — в два-три дня, образовательная площадка не будет постоянно действующей.