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Регионы будут награждать призом «За заботу об армии»
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Регионы будут награждать призом «За заботу об армии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Регионы России будут получать приз "За заботу об армии" за лучшее решение социальных проблем военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Давайте мы подготовим приз, который выполнит студия военных художников имени Грекова, и назовем его коротко и внятно: "За заботу об армии". И будем его вручать главам субъектов", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
Он также напомнил, что обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей является поручением верховного главнокомандующего России Владимира Путина на итоговой коллегии Минобороны России и находится на его жестком контроле.
"У нас появились субъекты, в которых решены все социальные вопросы без исключения: и трудоустройства членов семей военнослужащих, и с детскими садами, с доступностью здравоохранения", — отметил Шойгу.
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