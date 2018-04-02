Зафиксирован самый теплый день весны

Самый теплый день весны зафиксирован в Москве в среду

Среда, 4 апреля, стала самым теплым днем весны в Москве . Температура в центре столицы достигла плюс 9,6 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«В результате антициклональной погоды апрельское солнце к 15:00 сумело прогреть воздух на базовой московской метеостанции ВДНХ до плюс 9,3 градусов, а на Балчуге температура повысилась до плюс 9,6 градусов. Скорее всего, это не окончательные данные, и возможно, что максимальные термометры где-то зафиксируют и 10-градусное тепло», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, рекордного для 4 апреля тепла не зафикировано.

«Самый теплый день 4 апреля был в 1990 г., когда метеорологи зафиксировали плюс 21,2. Но тем не менее, такая температура точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины апреля», — пояснили в «Фобосе».