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Заболеваемость гриппом в России снизилась на 10%
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Заболеваемость гриппом в целом по России за неделю снизилась на 10% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторным вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом по России за неделю опустился на 10%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные петербургского Научно-исследовательского института гриппа Министерства здравоохранения РФ.
"Заболеваемость в 59 городах в среднем уменьшилась по населению в целом (на 10,1%) и во всех возрастных группах", — отмечается в аналитической сводке.
На 14-й неделе, с 2 по 8 апреля, регистрировалось около 80 случаев заболевания ОРВИ на 10 тыс. человек, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 89 на 10 тыс. человек.
По данным лабораторного анализа, на первой неделе апреля среди почти 5,3 тыс. больных ОРВИ в 53 городах России выявлено 1,6 тыс. (30%) случаев гриппа во всех наблюдаемых населенных пунктах. При этом неделей ранее этот показатель был на уровне 1,8 тыс. случаев гриппа среди 6,3 тыс. заболевших ОРВИ в 53 городах.
По итогам прошлой недели уровень заболеваемости свиным гриппом A (H1N1) остался на прежнем уровне. Его обнаружили в 741 случае в 49 городах России.
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