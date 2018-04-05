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Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
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Сугробы в Москве уменьшились еще на 3 сантиметра 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Снег в столице продолжает стремительно таять, за сутки в городе растаяло 3 сантиметра сугробов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«При потеплении сугробы в столице стали стремительно уменьшаться. Высота снега на улицах города лишь немного превышает норму. Вчера, 4 апреля на станции ВДНХ его осталось 20 сантиметров при норме 16 сантиметров. На сегодняшнее утро снега осталось 17 сантиметров при норме 13 сантиметров. Средняя суточная температура воздуха 5 апреля уже составляет плюс 2,3 градуса», — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, погода не каждый год соответствует календарю. В 1931 году под утро 5 апреля воздух выхолаживался до минус 19,4 градуса, а в 2001 году день порадовал майским теплом, воздух прогрелся до плюс 18,4 градуса.
Случались в этот день и сильные снегопады, например, в 1884 году в городе выпало до 19,7 миллиметра осадков. В 2017 году температура воздуха была выше привычных значений: ночью было плюс 4,5 градуса, днем — до плюс 12,6 градуса, осадков не было, а снега на улицах города не оставалось уже с 3 апреля.
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