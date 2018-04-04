На Кубани потеплеет до +23°С, возможны кратковременные дожди

Краснодар . 4 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 4 апреля местами возможны кратковременные осадки и гроза, ветер днем юго-западного направления с порывами 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8°С, местами +11°С, в юго-восточных предгорьях от 0°С до +5°С, днем 12-17°С тепла, местами до +23°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточного направления с переходом на юго-западное, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9-14°С, днем +13-18°С, в районе Большого Сочи до +23°С.

В Краснодаре сегодня облачно с прояснениями. Днем +15°С, ночью отметки термометров опустятся до +4°С. С четверга в краевой столице ожидается солнечная погода без осадков.