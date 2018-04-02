Соседка рассказала о плохой примете в день смерти Гагарина

Соседка первого космонавта Юрия Гагарина, доктор технических наук Тамара Волынова рассказала, что в день гибели Гагарин впервые забыл пропуск на аэродром и вернулся за ним домой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Волыновой, в последний день жизни космонавта они вместе вышли на работу. Она опаздывала, и Гагарин придержал для нее створки дверей лифта.

Когда они вместе дошли до перекрестка, Гагарин сказал ей, что впервые в жизни забыл пропуск, и пошел домой. Волынова уговаривала его пойти без пропуска, так как первого космонавта все знали в лицо, но Гагарин все же решил вернуться.

«Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел», — рассказала она.

Вечером появились слухи, что Гагарин пропал, а позже стало известно, что он не вернулся из полета.

Волынова отметила, что их семьи до сих пор живут рядом, на одной лестничной площадке. Она рассказала, что вдова Гагарина Валентина Ивановна «вырастила двух замечательных дочерей»: старшая, Елена, возглавляет Музей московского Кремля, а младшая, Галина, — доктор наук, преподает в Плехановском университете.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на МиГ-15УТИ вместе с опытным конструктором Владимиром Серегиным. Катастрофу объясняют резким маневром, который экипаж совершил из-за изменившейся в полете воздушной обстановки.