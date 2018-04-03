В Петербурге призвали не прикреплять замки к мостам

Мост в Петербурге порвал «Газель». В 144-й раз

Кузов «Газели» оказался полностью уничтоженным после столкновения с невысоким мостом в Санкт-Петербурге . Об этом говорится в сообщениях на страницах объекта дорожной инфраструктуры в Twitter и Telegram.

Перед въездом под мостом установлен знак, указывающий высоту — 2,7 метра. Помимо этого, на верхней части конструкции есть банер, на котором написано «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет».

Несмотря на все предостережения, этот случай стал 144-м, когда грузовые автомобили получали повреждения после попытки проехать под мостом.

Похожий мост есть в США . Он располагается в Северной Каролине и местные жители прозвали его «открывалкой для банок». Высота конструкции составляет 3,56 метра, из-за чего под ним часто застревают или получают серьезные повреждения грузовики. Эти аварии снимаются на камеры наружного наблюдения, а позже публикуются на канале моста на YouTube.

А вы уже читаете

«Мотор» в Телеграме?