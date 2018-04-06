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Синоптики обещают Петербургу ночной снегопад и штормовой ветер
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Синоптики обещают Петербургу ночной снегопад и штормовой ветер 

Интересант 17 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 7 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков.
Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью и в первой половине дня порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6. Ночью и утром на дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться.
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