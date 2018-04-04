Известные люди прочтут текст «Тотального диктанта»

Названы знаменитости, которые будут читать текст «Тотального диктанта»

"В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина. В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова", — рассказала организатор.

По её словам, в Тюмени будет диктовать участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине идёт процесс организации участия Виктора Сухорукова.