В Пекине установился сильный смог

Уровень содержания мелких твердых частиц PM 2,5, являющихся основным источником смога, в воздухе Пекина в понедельник достиг 323 мкг/куб. м. Это в 13 раз превышает установленное ВОЗ предельно допустимое значение.

По данным Метеорологического управления КНР, сильное загрязнение в столице Китая продержится в течение четырех дней.

На прошлой неделе на территории северных районов страны была зафиксирована четвертая в этом году пылевая буря: 28 марта содержание PM 2,5 в атмосфере китайской столицы превысило отметку в 500 мкг/куб. м.

В связи с этим власти Пекина анонсировали оранжевый — предпоследний — уровень экологической опасности. В городе были введены ограничения на движение транспорта и работу промышленных предприятий, всем образовательным учреждениям рекомендовано отменить занятия на открытом воздухе, а местным жителям по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкг/куб. м в течение трех дней подряд. В КНР существует четыре степени экологической опасности — красная, оранжевая, желтая и синяя.