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На Кубани предпасхальная неделя будет дождливой
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На Кубани предпасхальная неделя будет дождливой 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апр. — Новая Кубань. В предстоящее воскресенье Православный мир будет отмечать Пасху. На Кубани неделя перед главным христианским праздником обещать быть дождливой. В Краснодарском крае сегодня ожидаются осадки в большинстве районов, в некоторых частях региона прогнозируются грозы.
Ветер усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°С тепла, местами воздух ночной прогреется +11°С, в юго-восточных предгорьях 0°С, +5°С, днем +12-17°С, местами отметки термометров поднимутся до +23°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре сегодня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +20°С, ночью +7°С.
В ближайшие два дня на Кубани ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В первую половину периода в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
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