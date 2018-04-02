1/10 Чтобы осуществить свою детскую мечту, Кристиан Риель потратил £1120 (1290 евро) на покупку рыбьего хвоста Фото: @merman_chris

2/10 Студент надевает его каждый раз, не только когда собирается плавать в крупном водоеме, но и в своём бассейне. В городские бассейны русалов не пускают Фото: @merman_chris

3/10 Сейчас Кристиан учится в колледже – будет учителем начальной школы. В мультик про русалочку влюбился еще в детстве Фото: @merman_chris

4/10 В рыбу он наряжается даже чтобы просто полежать в ванной или на кровати Фото: @merman_chris

5/10 Натягивается силиконовый хвост как плотный чулок сразу на обе ноги до талии Фото: @merman_chris

6/10 Мама, признается, одобряет странное увлечение сына. Да и друзьям тоже нравится, когда он превращается в большую рыбу Фото: @merman_chris

7/10 Фото: @merman_chris

8/10 Фото: @merman_chris

9/10 Фото: @merman_chris