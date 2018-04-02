«Мои друзья рады, что теперь я — рыба»
С самого детства любимым персонажем студента из США Кристиана Риеля была диснеевская Ариэль. Он отдал более тысячи фунтов ради того, чтобы стать русалкой.
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Чтобы осуществить свою детскую мечту, Кристиан Риель потратил £1120 (1290 евро) на покупку рыбьего хвоста
Фото:
@merman_chris
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Студент надевает его каждый раз, не только когда собирается плавать в крупном водоеме, но и в своём бассейне. В городские бассейны русалов не пускают
Фото:
@merman_chris
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Сейчас Кристиан учится в колледже – будет учителем начальной школы. В мультик про русалочку влюбился еще в детстве
Фото:
@merman_chris
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В рыбу он наряжается даже чтобы просто полежать в ванной или на кровати
Фото:
@merman_chris
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Натягивается силиконовый хвост как плотный чулок сразу на обе ноги до талии
Фото:
@merman_chris
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Мама, признается, одобряет странное увлечение сына. Да и друзьям тоже нравится, когда он превращается в большую рыбу
Фото:
@merman_chris
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Фото:
@merman_chris
Будущий учитель начальной школы Кристиан Риель заказал силиконовый рыбий хвост за 90 тысяч рублей и плавает в нем.