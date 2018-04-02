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«Мои друзья рады, что теперь я — рыба»
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«Мои друзья рады, что теперь я — рыба» 

Рамблер 1 час назад
С самого детства любимым персонажем студента из США Кристиана Риеля была диснеевская Ариэль. Он отдал более тысячи фунтов ради того, чтобы стать русалкой.
1/10  Чтобы осуществить свою детскую мечту, Кристиан Риель потратил £1120 (1290 евро) на покупку рыбьего хвоста
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2/10  Студент надевает его каждый раз, не только когда собирается плавать в крупном водоеме, но и в своём бассейне. В городские бассейны русалов не пускают
Фото:
3/10  Сейчас Кристиан учится в колледже – будет учителем начальной школы. В мультик про русалочку влюбился еще в детстве
Фото:
4/10  В рыбу он наряжается даже чтобы просто полежать в ванной или на кровати
Фото:
5/10  Натягивается силиконовый хвост как плотный чулок сразу на обе ноги до талии
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6/10  Мама, признается, одобряет странное увлечение сына. Да и друзьям тоже нравится, когда он превращается в большую рыбу
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Будущий учитель начальной школы Кристиан Риель заказал силиконовый рыбий хвост за 90 тысяч рублей и плавает в нем.
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