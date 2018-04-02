ВЦИОМ изучил ожидания россиян на ближайший год

Почти половина (45%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ожидает значительных изменений в жизни страны в ближайший год, при этом подавляющее большинство таких респондентов (87%) уверены, что эти изменения будут положительными.

По данным социологов, участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, согласны они или нет с мнением, что в течение ближайшего года после выборов в жизни страны произойдут значительные изменения, — передает ТАСС

«Значительных изменений в жизни страны в ближайший год ожидают 45% россиян», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом 48% респондентов уверены, что в ближайший год существенных изменений не произойдет, а 7% затруднились с ответом.

Среди тех, кто ожидает значительных перемен, 87% полагают, что они будут «скорее в лучшую сторону» и лишь 9% ожидает негативных изменений. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17, 19 марта 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Напомним, ранее ВЦИОМ узнал, насколько россияне довольны своей жизнью.