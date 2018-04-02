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ВЦИОМ изучил ожидания россиян
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ВЦИОМ изучил ожидания россиян на ближайший год 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти половина (45%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ожидает значительных изменений в жизни страны в ближайший год, при этом подавляющее большинство таких респондентов (87%) уверены, что эти изменения будут положительными.
По данным социологов, участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, согласны они или нет с мнением, что в течение ближайшего года после выборов в жизни страны произойдут значительные изменения, — передает ТАСС.
«Значительных изменений в жизни страны в ближайший год ожидают 45% россиян», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
При этом 48% респондентов уверены, что в ближайший год существенных изменений не произойдет, а 7% затруднились с ответом.
Среди тех, кто ожидает значительных перемен, 87% полагают, что они будут «скорее в лучшую сторону» и лишь 9% ожидает негативных изменений. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17, 19 марта 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Напомним, ранее ВЦИОМ узнал, насколько россияне довольны своей жизнью.
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