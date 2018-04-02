ВЦИОМ изучил ожидания россиян после выборов

Социологи выяснили ожидания россиян после выборов

45 процентов россиян ожидают в ближайший год после выборов значительных перемен в жизни страны, причем 87 процентов из них уверены, что изменения будут положительными. Таковы данные последнего опроса, проведенного ВЦИОМ , которые опубликованы на сайте социологической службы.

Больше всего тех, кто ожидает перемен дел в государстве, среди людей старше 60 лет (51 процент), меньше всего (39 процентов) — в возрастной группе от 25 до 34 лет. Также больше всего перемен ждут жители сел (50 процентов), а вот среди жителей Москвы Санкт-Петербурга таких оказалось 37 процентов.

Серьезных перемен в личной жизни ожидает меньшее количество опрошенных — 27 процентов. Но из тех, кто ожидает изменений, 86 процентов полагают, что они будут в лучшую сторону. Причем изменений ждут 32 процента жителей сел и 22 процента жителей двух столиц. Больше всего перемен в личной жизни ждут люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет (30 процентов). «Избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений.

Причина — уверенность избирателей в реализации программ кандидатов», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов

Исследование проводилось среди 2000 респондентов методом телефонного опроса 17 и 19 марта. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,2 процента.

Проведенный ВЦИОМ в декабре 2017 года опрос показал, что по большей части 47 процентов россиян удовлетворены своей жизнью, а 21 процент заявили о недовольстве своим положением. При этом 65 процентов опрошенных оценили свое материальное благосостояние как среднее, еще 14 процентов — как очень хорошее.