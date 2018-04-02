На Крымском мосту протестировали освещение

Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым

Строители протестировали освещение автодороги на мосту через Керченский пролив, результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В частности, тестовое включение проведено на четырех пролетах моста, на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов. За это время дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна.

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", — сказал ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков, слова которого приводит инфоцентр.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

"Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление", — говорится в сообщении.

Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Работу системы освещения при необходимости может в ручном режиме корректировать диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Диспетчер сможет и регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.