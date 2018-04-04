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На Ямале сотни оленей умерли от голода
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На Ямале сотни оленей умерли от голода 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ямальском районе ЯНАО зафиксирована массовая гибель оленей, связанная, по предварительным данным, со слишком плотным снегом, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
Как сообщает «Интерфакс», погибло около 400 животных оленеводческого предприятия, а также у оленеводов-частников.
Для выяснения обстоятельств на место выезжала рабочая группа специалистов. Ветеринары не обнаружили у оленей признаков инфекционных заболеваний.
Участники экспедиции установили, что в северной части полуострова Ямал поиск корма осложняют затяжные морозы с сильными ветрами. Из-за того, что растения после январской оттепели вмерзли в почву, пастбища оскудели, а также из-за 40-дневных морозов и сильных ветров образовался достигающий 15 сантиметров в толщину слой наста, затруднивший доступ оленей к корму.
В департаменте отметили, что еще хуже с гибелью оленей в регионе было в 2014 году. Тогда из-за сильных снегопадов и ледяного дождя животные не могли добраться до корма, в результате от истощения погибло более 70 тыс. оленей. В апреле 2014 года обледенение пастбищ ьакже привело к гибели от истощения более 900 оленей в СПК «Колгуев» Ненецкого автономного округа.
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