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Выпускники напишут ЕГЭ по трём предметам досрочно
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Почти 20 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по трём предметам досрочно 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Почти 20 тысяч выпускников российских школ напишут в понедельник Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, биологии и письменную часть экзамена по иностранному языку в досрочный период, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
По данным Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене по биологии подали около 8,4 тысячи человек, физике — порядка 7,8 тысячи, а письменную часть по иностранным языкам напишут 3,7 тысячи человек.
Устный экзамен по иностранным языкам участники досрочного периода ЕГЭ-2018 сдавали 28 марта.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 16 апреля. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
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