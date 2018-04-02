В России появится первый мормонский храм 

Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Рассел М. Нэльсон объявил на воскресной конференции в Солт Лейк Сити, США о строительстве семи новых храмов по всему миру, три из которых будут первыми в России, Индии и Никарагуа, сообщает Deseret News.
Город для строительства храма еще выбирается. Издание отмечает, что это будет первый в истории России храм мормонов, но второй в пост-советском пространстве. В 2010 году на Украине открылся киевский храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
В России сегодня насчитывается 22 тысячи членов Церкви.