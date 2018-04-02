3 апреля в Рязанской области ожидается до +8 и небольшой дождь

Во вторник, 03 апреля, на территории Рязанской области ожидается пасмурная и дождливая погода с плюсовой температурой. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС, завтра ночью по области возможны небольшие осадки, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южного направления с переходом на западный, скорость 5-10 м/с, ночью местами возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха: по области: ночью +1.. +6°С, днем +3.. +8°С; Рязани : ночью +1.. +3°С, днем +4.. +6°С. Атмосферное давление: 745 — 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха: 65 — 99%. Фото: pixabay.com