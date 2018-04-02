3 апреля в Рязанской области ожидается до +8 и небольшой дождь 

Во вторник, 03 апреля, на территории Рязанской области ожидается пасмурная и дождливая погода с плюсовой температурой.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС, завтра ночью по области возможны небольшие осадки, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южного направления с переходом на западный, скорость 5-10 м/с, ночью местами возможны порывы до 15 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью +1.. +6°С, днем +3.. +8°С;
в Рязани: ночью +1.. +3°С, днем +4.. +6°С.
Атмосферное давление: 745 — 742 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65 — 99%.
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