Ещё
3 апреля в Рязанской области ожидается до +8 и небольшой дождь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

3 апреля в Рязанской области ожидается до +8 и небольшой дождь 

Новости Рязани 37 минут назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник, 03 апреля, на территории Рязанской области ожидается пасмурная и дождливая погода с плюсовой температурой.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС, завтра ночью по области возможны небольшие осадки, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южного направления с переходом на западный, скорость 5-10 м/с, ночью местами возможны порывы до 15 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью +1.. +6°С, днем +3.. +8°С;
в Рязани: ночью +1.. +3°С, днем +4.. +6°С.
Атмосферное давление: 745 — 742 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65 — 99%.
Фото: pixabay.com
Новости Рязани: последние новости
В Уфе 12-летний школьник пропал бесследно 28 марта Ученые: Человечество погуби замена магнитных полюсов Земли На ледяной Церере уфологи обнаружили обломки корабля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США446
В Сочи горит пятиэтажный дом101
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки260
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
На Крымском мосту включили освещение132
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение