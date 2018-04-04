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В Новосибирск придёт новая волна потепления
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В Новосибирск придёт новая волна потепления 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к концу недели в город придёт долгожданное тепло.
Согласно прогнозу, в среду, 4 апреля, в Новосибирске ночью ожидается слабый снег, а днём осадков не будет.
«Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, температура ночью –11…–12 [градусов], днём 0…–2. Сильная гололедица на дорогах», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.
«Ветер 5 [апреля] юго-восточный 2–7 метров в секунду. Температура 5 апреля ночью –8…–10 [градусов], днём +3…+5. Температура ночью 6 [апреля] –5…–7, днём +5… +7 градусов.
Последняя пятидневка декады ожидается тёплой.
10 апреля мы ещё ждём перемены погоды», — добавила Марина Виноградова.
Вчера днём в Новосибирск вернулась зима — город засыпало сильным снегопадом.
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