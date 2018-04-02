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Слякоть после снегопада: в Новосибирск идёт потепление
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Слякоть после снегопада: в Новосибирск идёт потепление 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к середине недели в город придёт оттепель до +5.
Согласно прогнозу, во вторник, 3 марта, в Новосибирске ожидается небольшой снег, днём он может быть мокрым.
«Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, температура ночью –5…–7 [градусов], днём 0…–2», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.
«Ветер 4 [марта] северо-западный, а 5-го — с переходом на южный 3–8 метров в секунду. Температура ночью 4 [марта] –10…–12, днём около нуля. 5 [марта] ночью –7…–9, а днём мы уже положительные температуры ждём: +3…+5», — добавила Марина Виноградова.
Недавно синоптики рассказывали о прогнозе погоды на лето — температура в летние месяцы будет близка к климатической норме.
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