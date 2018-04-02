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Свердловчане дождались весны
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю
Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

Свердловчане дождались весны 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Весна все-таки добралась до Среднего Урала — к середине начавшейся недели столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов. При этом будет ветрено — отдельные порывы могут достигать 14-16 метров в секунду. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 2 апреля днем воздух прогреется до 4 градусов выше нуля, местами пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.
3 апреля ночью в горных районах и низинах подморозит до минус 14. К обеду воздух прогреется до плюс 7 и пройдет мокрый снег. Днем 4 апреля будет еще на градус теплее, но осадки не прекратятся.
Екатеринбургу со снегом повезло больше — он прекратится к полудню понедельника, а градусники покажут 4 градуса со знаком «плюс». В ночь на вторник — до минус 5 градусов, днем — до плюс 7. В среду столбики термометров дотянутся до плюс 8 градусов.
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