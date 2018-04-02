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Погода 3-5 апреля в Новосибирске: тепла не будет
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Погода 3-5 апреля в Новосибирске: тепла не будет 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Зима упорно не желает уходить, несмотря на наступление апреля. Стабильно положительных температур в Новосибирской области по-прежнему пока не ожидается.
Днем 2 апреля столбик термометра не поднимется выше -1 градуса, во вторник и среду возможен слабый плюс. Ночами температура будет понижаться до -7, -12 градусов, местами до -15 градусов, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Мы сейчас находимся в холодном антициклоне, и переход с северных воздушных потоков на южные ожидается не раньше 5 апреля. Пока северные, северо-западные направления сохраняются — тепла не будет. И только днем 5 апреля есть какая-то надежда, что, может быть, что-то поменяется», — уточнила специалист.
По данным новосибирских синоптиков, осадков в ближайшие трое суток будет мало. Снегопады если и пройдут, то локальными волнами.
Росгидрометцентр также прогнозирует минимум осадков, а также невысокие положительные температуры до +1 градуса в понедельник, вторник и среду, до +4 градусов — в четверг.
Тенденцию к потеплению 5 апреля предсказывает и Weather.com. Однако западные синоптики больше солидарны с новосибирскими коллегами, чем с московскими. Это около -1, -2 градусов днем и от -7 до -15 градусов ночью во вторник и среду. 5 апреля сервис предполагает повышение температуры до +2 градусов. Такого же сценария придерживается и «Яндекс. Погода».
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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