Весна идёт: на Орловщине потеплеет до +16 градусов

Ночью и утром в отдельных районах туман. Днём будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем немного усилится 6-11 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от -2 до +3°С. Днем столбики термометров покажут +11.. +16°С.

Синоптики отметили, что при постепенном смещении циклона на северо-восток, на территорию региона происходит заток теплого воздуха. Дневная температура воздуха поднимется до весенних значений.