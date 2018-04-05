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Весна идёт: на Орловщине потеплеет до +16 градусов
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Весна идёт: на Орловщине потеплеет до +16 градусов 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
Орловская область сегодня, 5 апреля, находится в зоне повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики Росгидромета.
Ночью и утром в отдельных районах туман. Днём будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем немного усилится 6-11 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от -2 до +3°С. Днем столбики термометров покажут +11.. +16°С.
Синоптики отметили, что при постепенном смещении циклона на северо-восток, на территорию региона происходит заток теплого воздуха. Дневная температура воздуха поднимется до весенних значений.
Сообщение Весна идёт: на Орловщине потеплеет до +16 градусов появились сначала на РИА 57.
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 Ещё 2 источника 
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