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Потепление до +7 ожидается в Нижнем Новгороде к 6 апреля
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Потепление до +7 ожидается в Нижнем Новгороде к 6 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +4.. +5 в дневные часы и +2 ночью в понедельник, 2 апреля. Утром ожидается небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 6 м/с, влажность воздуха — 71%. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.
Столбики термометров поднимутся до +3 днем и 0.. +1 ночью во вторник, 3 апреля. Пройдет небольшой дождь, скорость южного ветра составит 4,1 м/с, влажность воздуха — 80%. Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба.
Облачно с прояснениями будет в среду, 4 апреля. Днем температура воздуха составит +4.. +5, ночью похолодает до -3.. -1. Скорость западного ветра составит 3,7 м/с, влажность воздуха — 57%, атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.
Днем в четверг, 5 апреля, прогнозируется до +4.. +6, ночью до -3.. -1. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба, скорость юго-восточного ветра составит 1 м/с, влажность воздуха — 52%. Будет солнечно.
Воздух прогреется до +5.. +7 в дневные часы и +1.. +2 ночью в пятницу, 6 апреля. Скорость юго-восточного ветра составит 2,1 м/с, влажность воздуха 55%. Атмосферное давление понизится до 758 мм ртутного столба. Без осадков.
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