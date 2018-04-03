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К берегам Камчатки подходит снежный циклон
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К берегам Камчатки подходит снежный циклон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Южные районы Камчатки в ближайшие сутки окажутся под влиянием циклона, который принесёт на полуостров мокрый снег и усиление ветра, сообщила РИА Новости во вторник начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.
"В южных районах края, а это Петропавловск, Елизовский, Усть-Большерецкий, юг Мильковского района, пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные. В остальных районах края ожидается от небольшого до умеренного снега. На южных побережьях ожидается усиление ветра, в Петропавловске-Камчатском и на побережье Елизовского района до 13-18 метров в секунду, в западных районах до 22. Местами возможны метели", — сказала Приходько.
Она отметила, что в четверг, 5 апреля, погода начнёт налаживаться, однако уже 6 апреля к берегам Камчатки подойдёт очередной тихоокеанский циклон, который снова принесёт на полуостров осадки и ветер.
Спасатели призывают жителей региона сохранять меры предосторожности на время действия циклонов. Осадки могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.
"Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами", — говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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