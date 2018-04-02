Оргии и убийства: как праздновали «День дурака» наши предки

Оргии, пытки и убийства: как праздновали «День дурака» наши предки

Наши предки праздновали 1 апреля с таким размахом, какой нам и не снился.

Из-за известных трагических событий и объявленного в стране национального траура, нынешнее 1 апреля прошло достаточно тихо и незаметно. Мало кому в эти дни могло могло прийти в голову шутить и глумиться над ближними, как это принято делать в День дурака.

И все же, жизнь продолжается, и неподдельный интерес миллионов людей к этому празднику будет сохраняться всегда. «Ридус» попытался разобраться в истории его появления и рассказать своим читателям о том, как 1 апреля отмечалось, а разные эпохи и разными народами.

Ни в одном официальном календаре Дня смеха нет, однако в том или ином виде этот праздник существует уже тысячи лет. Он с успехом пережил и запреты римских императоров, и гонения христианской церкви, и все судебные решения. Правда, с годами он заметно смягчился. Школьники, подкладывающие «пукающую» подушку на стул учительнице, даже не подозревают, с каким размахом День дурака отмечали их предки.

Античность

1 апреля — дата неслучайная. День смеха справляют весной потому, что традиционно именно в это время, в период весеннего равноденствия наши предки праздновали Новый год. Это была грандиозная мистерия возрождения людей и природы. У славянских язычников это была Масленица. В Древней Индии — весенний праздник Холи. В Малой Азии — воскресение Аттиса. В древнем Риме тоже были подобные праздники.

Обычно считается, что все карнавальные развлечения и Дни дурака в Европе пошли от римских сатурналий. Действительно, сходство есть. В неделю, посвященную богу Сатурну, все в Риме переворачивалось с ног на голову. Рабы надевали одежду своих господ и бездельничали. Хозяева должны были их обслуживать и смиренно сносить их выходки. Любой отщепенец мог надеть тогу или убор жреца, в таком виде расхаживать по городу и требовать поклонения. Непременно выбирали лже-царя: он давал всем дурацкие поручения и люди со смехом выполняли его приказы.

Есть только загвоздка с датами — сатурналии праздновали не весной, а в декабре. Однако в Риме был еще один очень важный праздник. Его торжественная часть, к счастью, ушла в прошлое. А вот шуточная осталась и трансформировалась в День смеха.

В первом веке нашей эры император Клавдий импортировал из Малой Азии и подарил римлянам праздник воскресениея Аттиса. Приходился он аккурат на конец марта и был официальным государственным ритуалом.

Сначала Аттис погибал. В ходе его оплакивания жрецы Кибелы — она приходилась Аттису не то матерью, не то возлюбленной — плясали, пели, били в барабаны и доводили до неистовства себя и толпу. Потом жрецы начинали резать себя ножами, стараясь забрызгать своей кровью статуэтку Аттиса. Возбужденная толпа билась в экстазе.

Особенно впечатлительные зрители тоже начинали резать себя. Некоторые в процессе отхватывали себе интимный орган. Потом бежали с ним по улице и швыряли его в стену дома. Жители дома выбегали на улицу и дарили новоиспеченному евнуху женское платье и украшения, которые он был обязан носить всю жизнь. Потом все отрезаннные органы торжественно захоранивались в святилище Аттиса.

25 марта Аттис воскресал. Тут уже никто никого не резал, все отдыхали, пили, ели, и веселились. Носили маски, шутили, устраивали неприличные представления, переодевались в чужое платье, разыгрывали друзей и соседей, распевали сатирические частушки и высмеивали все и вся. Это был Праздник радости.

Обратившийся в христианство император Константин запретил от греха подальше и сатурналии, и празднества в честь Кибелы. Но подальше от центра власти, в провинциях империи народ продолжал все это дело отмечать. Древние традиции переодевания, веселья и членовредительства плавно перетекли в средневековые карнавалы.

Средние Века

Festa stultorum, fatuorum, fallorum, — так в средневековой Европе назывались «праздники дурака». Как и празднества в честь Кибелы, они могли длиться целую неделю и традиционно выпадали на конец марта — начало апреля.

Фишка тут была в том, что «дни дурака» специально приурочивались к пасхе. В ходе увеселений участники передразнивали священников, пародировали молитвы и проповеди, переиначивали церковные обряды. Существовала даже отдельная традиция «пасхального смеха» — risus paschalis.

Как ни странно, святые отцы воспринимали это богохульство вполне терпимо. На протяжении столетий студентам и клирикам позволялось устраивать свои пародийные представления прямо в церкви. Окончательно их выгнали оттуда лишь в XV веке.

В день дурака молодые священнослужители выбирали шутовского епископа. Надевали ему на голову штаны вместо митры. На осле везли его в церковь. Там лже-епископ служил пародийную обедню. Присутствующие вместо «аминь!» орали «Иа-иа!» После службы вся ватага садилась в телегу, нагруженную фекалиями, с песняи разъезжала по городу и забрасывала прохожих нечистотами.

Студенты средневековых университетов в день дурака устраивали натуральный КВН. Наряжались деканами и профессорами, а самих преподавателей осыпали ругательствами и опять-таки фекалиями. Пародировали лекции. Принимали экзамены по пьянству и увенчивали лавровым венком первого пьянчугу. Дрались факультет на факультет. Штурмовали публичные дома и насиловали тамошних дев.

Доставалось во время дня дурака и животным. Особенно не везло черным кошкам, так как они считались помощницами дьявола. Их сбрасывали с колоколен, забивали насмерть палками, поджигали и обдирали заживо. Все это — под веселый хохот толпы.

Ну и непременной частью средневекового дня Дурака становились избиения и погромы. Обязательно доставалось шутовскому королю. Сначала его «венчали на царство» — надевали на голову кастрюлю, давали в руки половник и вилку. Потом слушались его дурацких приказаний. А к вечеру стаскивали бедолагу с трона и избивали всей толпой.

Иногда толпа так расходилась, что шла громить и избивать еще кого-нибудь. Регулярной жертвой погромов становились еврейские гетто и кварталы красных фонарей. Убийства на день дурака были рядовым явлением.

Наши дни

Сегодня день дурака почти везде переименован в день Смеха и стал значительно политкорректнее. 1 апреля обыватели практикуют невинные шутки типа «у вас вся спина белая», а СМИ соревнуются, чей заголовок обманет больше людей.

Португалии на 1 апреля принято обсыпать друг друга мукой, во Франции и в Италии — незаметно приклеивать человеку на спину бумажную рыбу. В Англии и Шотландии обманывать и разыгрывать на 1 апреля можно только до полудня. Если позже — тогда ты «сам дурак». В Иране в этот день устраивают пикники, а вечером выбрасывают первые ростки капусты, чтобы они унесли с собой все болезни и несчастья.

России 1 апреля ввел Петр I и поначалу задумка его успеха не имела. Население предпочитало по старинке праздновать в начале весны день домового. Но в советское время праздник прижился, это было хоть какое-то спасение от официоза. В конце 80-х его столицей стала Одесса. Карнавальные шествия, которые проводились там на 1 апреля, привлекали зрителей со всей страны.

Среди СМИ на 1 апреля традиционно лидирует Би-Би-Си. Именно здесь в 1957 году вышел наделавший много шума репортаж о невиданном урожае макарон в Швейцарии , а в 2008 — видеоролик про перелет пингвинов Адели из Антарктиды в Южную Америку.

Шутить пытаются даже поисковики. 1 апреля 2013 года Google представил свое новое приложение GoogleNose, которое умеет передавать запахи по интернету.

Глупо? Ну, конечно! Но ведь «глупость, которая является… прирожденной человеку, должна хоть раз в году свободно изжить себя. Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха.» Так говорится во французской апологии XV века, посвященной дню дурака.